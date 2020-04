Turquía: Dimite el ministro del Interior criticado por su gestión del confinamiento (FR)

El ministro del Interior turco ha presentado su dimisión el domingo al día siguiente del abrupto anuncio del confinamiento ligado a la crisis del coronavirus que ha empujado a los comercios para aprovisionarse a las masas de ciudadanos turcos presas del pánico. "Que mi nación, a la que jamás he querido perjudicar, y nuestro presidente, a quien seré fiel toda mi vida, me perdonen. Dimito de la función de ministro del Interior que he tenido el honor de ocupar." Ha declarado Süleyman Soylu en un comunicado. Noticia de las 20h38.