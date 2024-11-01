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Los turistas urbanos ya no se detienen, ahora acumulan

Los turistas urbanos ya no se detienen, ahora acumulan

Viajar ya no es desplazarse: es circular. No llegamos a los lugares, los atravesamos, como quien pasa el dedo por una pantalla.

| etiquetas: turismo
7 2 0 K 88 cultura
5 comentarios
7 2 0 K 88 cultura
Ludovicio #2 Ludovicio *
La gente se convence a si misma de que son más cultos por viajar.

Luego resulta que su "viajar" es gastar mucho dinero y contaminar una barbaridad para pasar muy rápido por un camino, guiados como ovejas, que no da mucha más perspectiva que haberlo visto en foto.
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#4 Otrebla8002
Cuando lo más importante es la foto en las redes sociales haciendo lo mismo que otros han hecho previamente, tienes un problema.
Si no eres capaz de disfrutar por ti mismo de aquello que estás haciendo, viajar se convierte en algo chabacano, solo para que otros vean que eres capaz de irte al quinto pino para hacerte una foto.
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MacMagic #1 MacMagic
Es como la gente que colecciona sitios y se ahoga en creditos para decir que han estado en X lugar.
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Mark_ #3 Mark_
#1 la culpa es de las redes sociales.
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MacMagic #5 MacMagic
#3 Sin lugar a dudas. Eso y la necesidad de irse a la otra punta del mundo.

Cuando digo que me voy a Asturias o Galicia de vacaciones, me dicen que eso no son vacaciones. Pues vale, Pepe, no lo son para ti.
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