Los turistas siguen de paseo por Barcelona ajenos a las restricciones del Govern

La ruta sabatina de elDiario.es por la ciudad de Barcelona permite constatar que los turistas no se han enterado de las restricciones aprobadas por el Govern o los que sí las conocen han decidido aprovechar su estancia en la ciudad y no quedarse en la habitación del hotel. Entre los locales que no se han ido a sus segundas residencias también hay quien obvía las recomendaciones del Govern, mientras que otros, con mucho miedo, solo han salido para comprar y dar una pequeña vuelta por el barrio, tal y como ha pedido el Ejecutivo.