Turistas chinos viajan miles de kilómetros para visitar esta pequeña tienda de pollos de Portugal  

Cada día, un desfile constante de turistas, muchos de los cuales han viajado miles de kilómetros desde China, se dirige al número 5A de la Travessa da Tapada en Lisboa .Tras una puerta verde sin letrero, António Silva, de 66 años,trabaja solo en una diminuta churrasqueira famosa por una sola cosa: su pollo asado. Silva no tiene redes sociales pero la mayoría de los visitantes chinos llegan después de ver publicaciones en Xiaohongshu o RedNote, “El boca a boca para millones y millones de personas”, afirma. “Eres muy famoso en China”, le dicen