Una turista de 28 años se sube a la fuente de Neptuno en Florencia para tocarle los genitales por una apuesta de despedida de soltera: 5.000 euros de daños

Una turista de 28 años ha sido denunciada en Florencia tras subirse a la histórica Fuente de Neptuno, en plena Piazza della Signoria, para cumplir una apuesta: tocar la estatua, pero no una parte cualquiera. La escena ha terminado con daños valorados en unos 5.000 euros y una nueva polémica sobre el comportamiento de algunos visitantes en una de las ciudades con mayor presión turística de Europa. Según el propio Ayuntamiento, la turista reconoció que actuó por un reto lanzado por sus amigos en el contexto de una despedida de soltera.