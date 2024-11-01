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Una turista de 28 años se sube a la fuente de Neptuno en Florencia para tocarle los genitales por una apuesta de despedida de soltera: 5.000 euros de daños

Una turista de 28 años se sube a la fuente de Neptuno en Florencia para tocarle los genitales por una apuesta de despedida de soltera: 5.000 euros de daños

Una turista de 28 años ha sido denunciada en Florencia tras subirse a la histórica Fuente de Neptuno, en plena Piazza della Signoria, para cumplir una apuesta: tocar la estatua, pero no una parte cualquiera. La escena ha terminado con daños valorados en unos 5.000 euros y una nueva polémica sobre el comportamiento de algunos visitantes en una de las ciudades con mayor presión turística de Europa. Según el propio Ayuntamiento, la turista reconoció que actuó por un reto lanzado por sus amigos en el contexto de una despedida de soltera.

| etiquetas: florencia , neptuno , biancone , ammannati , turista , despedida , soltera
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
josde #7 josde
Le salio caro tocarle los huevos a Neptuno.
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Pertinax #1 Pertinax *
¿Cuanto apostó? Lo mismo le salió a cobrar.
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#2 duckcurve
¿Apostamos por la nacionalidad de la turista?
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asola33 #3 asola33
#2 Yo apuesto a British.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 #3 Según sus palabras, publicadas en The Guardian
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#10 lodudo
#6 Ese es otro, que se subió a la estatua para hacerse una foto en 2023.

No he encontrado la nacionalidad de la turista, tampoco en los periódicos italianos. Solo que era una mujer extranjera de despedida de soltera.
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Dakaira #11 Dakaira
#10 a pues si <:(
Me pareció tan similar que pensé que era la misma. No me fijé bien, lo siento.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo *
Por 5.000€ puedes contratar tipos para tocar los huevos a mucha gente en redes sociales.

5.000€ por tocarle los huevos a unos solo, me parece caro.
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MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
Y aparte la multa
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
5000 de daños, esperemos que la multa haga imposible que vuelva a poder viajar, amén de un baneo al país donde ha hecho el teutón
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menéame