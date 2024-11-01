Un turismo arrolla un patinete en Roces y deja herido de gravedad a su ocupante, de 24 años

Las causas del choque todavía están siendo investigadas; no obstante, testigos presenciales aventuran que el patinador se habría saltado un semáforo en rojo, invadiendo el cruce justo cuando pasaba el coche. Por el momento el joven, que tenía ambas piernas fracturadas, permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), al que fue derivado a la vista de la gravedad de sus lesiones.