Un turismo arrolla un patinete en Roces y deja herido de gravedad a su ocupante, de 24 años

Las causas del choque todavía están siendo investigadas; no obstante, testigos presenciales aventuran que el patinador se habría saltado un semáforo en rojo, invadiendo el cruce justo cuando pasaba el coche. Por el momento el joven, que tenía ambas piernas fracturadas, permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), al que fue derivado a la vista de la gravedad de sus lesiones.
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Que si, que hay que mantener la distancia de seguridad y tal… pero la realidad es la que es
Pero no la mantienes.
Pero el peligro son los patinetes.
Edit: Esto era para el ignorante del ignore, el tal taSanas en #7.
Negativo por perdida de tiempo.
El patinete eléctrico es un buen invento, pero deberían exigir, mínimo, un pequeño examen teórico como una licencia de ciclomotor,nos ahorraríamos muchos disgustos.
requería homologar, matrícula, seguro, impuesto, carnet, casco,,,
Que un irresponsable no valore su vida te puede también joder la tuya sin haber hecho nada malo.
Hasta que la vieja es la madre de uno.
patinense o patinetador sería este caso...