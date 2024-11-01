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Un turismo arrolla un patinete en Roces y deja herido de gravedad a su ocupante, de 24 años

Un turismo arrolla un patinete en Roces y deja herido de gravedad a su ocupante, de 24 años

Las causas del choque todavía están siendo investigadas; no obstante, testigos presenciales aventuran que el patinador se habría saltado un semáforo en rojo, invadiendo el cruce justo cuando pasaba el coche. Por el momento el joven, que tenía ambas piernas fracturadas, permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), al que fue derivado a la vista de la gravedad de sus lesiones.

| etiquetas: turismo , patinete , arrolla , herido , grave , piernas , rotas , fractura
5 1 0 K 76 actualidad
15 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
taSanás #1 taSanás
Poco pasa…
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 a escasos cm estuve a punto de salir en una noticia por un patinete que se saltó un semáforo en rojo en la zona de la Calzada estos días… si no llego a frenar de golpe los dos del patinete hubieran acabado besando asfalto
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taSanás #7 taSanás
#5 si es que aunque vayan bien, es un puto peligro, tropiezan en un bache y si vas detrás los aplastas con el coche.
Que si, que hay que mantener la distancia de seguridad y tal… pero la realidad es la que es
3 K 24
powernergia #11 powernergia *
"Que si, que hay que mantener la distancia de seguridad y tal"

Pero no la mantienes.
Pero el peligro son los patinetes.
xD

Edit: Esto era para el ignorante del ignore, el tal taSanas en #7.
Negativo por perdida de tiempo.
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josde #6 josde
#1 Muchos van como locos, se suben a las acera, no respetan los pasos de cebras ni semáforos, no llevan ni casco ni chaleco reflectante, van hasta dos en un patin y algunos siguen con patines trucados.
1 K 33
makinavaja #9 makinavaja
#6 Mucha inacción de la policía con estos vehículos...
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josde #12 josde
#9 En donde yo vivo ya han tenido una cantidad de accidentes de esos patines, algunos por no respetar semaforos o en las travesías se los han llevado por delante.
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vicvic #3 vicvic *
Pocas cosas pasan, sobretodo por la temeridad de los conductores de patinete. No solo semáforos, también pasan a toda velocidad por pasos de peatones cuando el conductor tiene un intermitente para pasar con cuidado y cediendo el paso a los persones, pero ellos pasan a velocidad de un coche.

El patinete eléctrico es un buen invento, pero deberían exigir, mínimo, un pequeño examen teórico como una licencia de ciclomotor,nos ahorraríamos muchos disgustos.
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#8 pirat *
#3 Hace años ese tipo de vehículos motorizados no se podían conducir así,
requería homologar, matrícula, seguro, impuesto, carnet, casco,,,

Que un irresponsable no valore su vida te puede también joder la tuya sin haber hecho nada malo.
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#13 fzman
#3 Es mucho peor cuando cruzan, igual que un peatón pero a la velocidad de un patinete. No los ves venir y más de una vez he estado a punto de arrollar a alguno. Los que hacen lo mismo con la bicicleta mueren exactamente igual.
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asola33 #14 asola33
Los mejores son los que van por la acera a toda velocidad y rozando la pared para cazar a las viejas que salen de casa.
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ctrlaltsupr1 #15 ctrlaltsupr1
#14 Muy divertido, sí.
Hasta que la vieja es la madre de uno.
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iIusion #4 iIusion
¿ocupante? ¿No sería mejor, ya puestos, que fuera okupante?
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#10 pirat
Patinador sería el que va con patines,
patinense o patinetador sería este caso...
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#2 AlexGuevara
Una vergüenza todo lo que que está pasando con el turismo
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menéame