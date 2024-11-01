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Tu asistente de IA está filtrando tus conversaciones. [ENG]

Tu asistente de IA está filtrando tus conversaciones. [ENG]

Las conversaciones de los usuarios en los servicios LLM suelen contener información confidencial introducida por los usuarios finales. Sin embargo, las URL de las conversaciones se divulgan a rastreadores de terceros. Estas URL suelen funcionar como enlaces permanentes públicos con un control de acceso débil, lo que las hace accesibles por defecto a cualquiera que conozca la URL. Esto potencialmente permite a los rastreadores acceder a las conversaciones de los usuarios y su contenido.

| etiquetas: ia , privacidad , grok , chatgpt , gemini
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3 comentarios
4 1 0 K 41 tecnología
#1 Celsar
Surprised Pikachu face
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rojo_separatista #2 rojo_separatista
Señalar que se refiere a las conversaciones que compartimos con otros usuarios, que son las que generan una url. No deja de ser grave, pero no es lo mismo que que se filtren todas las conversaciones.
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Spirito #3 Spirito *
Me pinchas y no sangro.

Y eso que soy rojillo. :troll:

P.d.: Lo de "me pinchas y no sangro" es una frase hecha, figurada, una metáfora, es un decir... lo matizo para los fachillas mononeuronales (valga la redundancia) que están con ganas de excusas hacia los zurdos. :troll:

:tinfoil:
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menéame