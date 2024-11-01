Tu asistente de IA está filtrando tus conversaciones. [ENG]

Las conversaciones de los usuarios en los servicios LLM suelen contener información confidencial introducida por los usuarios finales. Sin embargo, las URL de las conversaciones se divulgan a rastreadores de terceros. Estas URL suelen funcionar como enlaces permanentes públicos con un control de acceso débil, lo que las hace accesibles por defecto a cualquiera que conozca la URL. Esto potencialmente permite a los rastreadores acceder a las conversaciones de los usuarios y su contenido.