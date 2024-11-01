Trump retoma su rol de promotor para el estreno de ‘Melania’  

En un giro que fusiona la política de alto nivel con el brillo de Hollywood, el presidente Donald Trump ha retomado su faceta de promotor del espectáculo para impulsar el lanzamiento de "MELANIA", el esperado documental autobiográfico de la primera dama que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 30 de enero de 2026. La campaña de promoción, descrita como un "blitz" publicitario masivo, incluyó la proyección del tráiler en la imponente pantalla de The Sphere en Las Vegas. El propio Trump ha elogiado públicamente la producción.