Trump retoma su rol de promotor para el estreno de ‘Melania’  

En un giro que fusiona la política de alto nivel con el brillo de Hollywood, el presidente Donald Trump ha retomado su faceta de promotor del espectáculo para impulsar el lanzamiento de "MELANIA", el esperado documental autobiográfico de la primera dama que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 30 de enero de 2026. La campaña de promoción, descrita como un "blitz" publicitario masivo, incluyó la proyección del tráiler en la imponente pantalla de The Sphere en Las Vegas. El propio Trump ha elogiado públicamente la producción.
| etiquetas: trump , melania , blockbuster
En todo caso da igual, es un soborno de Amazon a Trump via Melania
#1 ¿Y qué más da que no sea rentable, si el retorno de la inversión no lo van a medir en dólares recaudados en suscripción de Prime, bien valor de la la publicidad anterior o emitida durante el mismo, sino en favores políticos y contratos posibles gracias a la intervención del gobierno?