12
meneos
372
clics
Trump publica un video inquietante con IA en plena noche
Trump publica un video inquietante sobre inteligencia artificial en plena noche. 3 de octubre de 2025.
|
etiquetas
:
trump
,
ia
,
noche
10
2
3
K
118
actualidad
14 comentarios
10
2
3
K
118
actualidad
#8
Grahml
La noticia sería que Trump no publicara un vídeo inquietante en plena noche.
Lleva 10 meses así.
2
K
39
#5
HeilHynkel
A mí casi me da mas miedo
este otro ...
1
K
36
#11
Grahml
#5
Sea quién sea el CM o creador de estos vídeos o coordinador de comunicación, la tendencia es la misma, la de "bullying" y acoso.
Según ese vídeo, Trump está tirando esa gorra a Jeffries.
Son ya varias veces las que Trump comparte desde sus cuentas imágenes o vídeos queriendo humillar o mofarse de Jeffries, sean los motivos que sean.
Se ceba con su víctima, igual que el típico abusón de colegio.
Deleznable es quedarse corto, al querer definir a este esperpento.
0
K
20
#14
Dragstat
#11
lo peor de todo es que mucha gente se identifica con él. Ha ganado dos veces las elecciones siendo un libro abierto en cuanto a lo que le ronda por la cabeza. Y a estas alturas muchísima gente en todo el mundo le apoya y admira a pesar de casi un año tremendo. Esto es lo que más miedo da.
0
K
19
#3
Mangione
2
K
35
#12
MisturaFina
La era ridicula de eeuu ya es evidente. Caeran vergonzosamente y sentaran presedente para la historia estupida de la humanidad. Trump acabará con eeuu. La cagada es que somos sus aliados. Verguenza me da pensar en eso.
1
K
23
#13
salteado3
*
#12
Estamos vendidos por nuestros políticos. Si EE. UU. ha demostrado que no son nuestros amigos, ni socios comerciales fiables, ni tan siquiera nuestros clientes principales... ¿Por qué les dejamos tener bases militares en nuestro país? ¿Tenemos nosotros bases militares en USA? ¿Nos han pillado a nosotros espiándoles? ¿Saboteándoles alguna infraestructura? ¿Robando? ¿Puteando su economía? ¿Exigiendo que gasten un 5% de su PIB en comprarnos algo?
No tiene sentido que nuestros políticos les bailen el agua salvo que estén untados o amenazados.
0
K
15
#7
Popsandbangs
Poner el vídeo directamente sin el random este estorbando ni se contempla, no?
1
K
21
#10
gelatti
#7
anticipaba esta respuesta
#6
1
K
25
#2
Macadam
Mejor que un tiktok
www.rawstory.com/trump-truth-social-video-reaper/
0
K
13
#4
gelatti
#2
enlace directo al video :
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115307915499158903
2
K
38
#6
Un_señor_de_Cuenca
#4
Gracias pero no le doy una visita a ese estercolero ni aunque me paguen.
2
K
33
#1
BoosterFelix
quién tendría la estupenda ocurrencia de hacer que los betas se dieran cuenta de que como son mayoría pueden hacerse con el poder, aka ultraderecha.
0
K
9
#9
cunaxa
La mayor tontería que he visto en mi vida.
Un vídeo sin ninguna sustancia.
Vaya attentionwore.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
