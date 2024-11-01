edición general
Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Trump extiende las licencias para exportaciones a Cuba hasta 2026, manteniendo el marco legal de sanciones y autorizaciones específicas. La medida busca equilibrar presión y continuidad económica.

Malinois #4 Malinois
#2 ¿Qué podría exportar Cuba (que no sea talento)?
Pacman #3 Pacman
#2 a mi forma de verlo, no tienen visión de futuro con Cuba

Que viene mejor? La actual situación de miseria y adoctrinamiento, o tener un mercado emergente y un territorio amigo?

Si no lo hacen ellos lo van a hacer otros. Imagínate que China (política ficción), pues ya tenemos quiste para nueva guerra fría... Oh, wait. Que eso lo mismo les casa más con sus intereses
Pacman #1 Pacman
Oyes, pues tan negociante como es Donald, ahí tiene un mercado de la ostia.

Un pais completo deseando recibir de todo. Por esto lo mismo si le dan el Nobel, no por lo de Venezuela.
#2 Dedalos *
#1 No creo que le importe Cuba lo más mínimo, el titular lo dice claro: exportaciones limitadas y unidireccionales.
