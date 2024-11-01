Trump prorroga licencias que permiten exportaciones limitadas de EE.UU. a Cuba hasta 2026

Trump extiende las licencias para exportaciones a Cuba hasta 2026, manteniendo el marco legal de sanciones y autorizaciones específicas. La medida busca equilibrar presión y continuidad económica.
| etiquetas: cuba , licencias exportación eeuu , trump
Que viene mejor? La actual situación de miseria y adoctrinamiento, o tener un mercado emergente y un territorio amigo?
Si no lo hacen ellos lo van a hacer otros. Imagínate que China (política ficción), pues ya tenemos quiste para nueva guerra fría... Oh, wait. Que eso lo mismo les casa más con sus intereses
Un pais completo deseando recibir de todo. Por esto lo mismo si le dan el Nobel, no por lo de Venezuela.