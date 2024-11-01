·
Trump “no se opondría” a crear un día festivo en honor a Charlie Kirk, a pesar de sus quejas sobre los feriados en EE. UU
Hace unos meses, Trump se quejó de que el Gobierno federal ya da demasiados días libres a los estadounidenses
11 comentarios
#5
Suleiman
No sé dan cuenta los rednecks que no tiene sentido nada de lo que sale de la boca de naranjito? Están lobotomizados? Tienen tan lavado el cerebro que no distinguen su mano izquierda de la derecha?
2
K
44
#8
capitan__nemo
*
Seguro que lo cambia por el dia de Martin Luther King.
1
K
39
#6
Milmariposas
El chiste del día...
1
K
26
#7
cabobronson
Pues ya sabéis americanos del norte lo que tenéis que hacer si queréis más días de vacaciones
1
K
23
#11
Verdaderofalso
#10
para eso tienen los grupos incel
0
K
20
#1
Leon_Bocanegra
*
A Charlie Kirk no le gustaría eso.
Aunque probablemente cuando decía eso se refería a la muerte de los demás. No a la suya.
1
K
20
#2
Verdaderofalso
#1
yo haría el día internacional del fascista.
Así para que ninguno se sienta desamparado
2
K
60
#10
rogerius
#2
Y fundar una ONG para acompañarles en sus períodos de altibajo emocional.
0
K
20
#9
Mltfrtk
Déjame adivinar, lo van a celebrar el 20 de Abril
0
K
16
#3
Celebrus
Conociéndolos aun se lían y acaban llamándolo en el día de Horst Wessel.
0
K
6
#4
kadillin
Si me pusiera en plan conspiranoico, pensaría que a este le han matado los de su propio bando, para crear un martir, que les de alas a avanzar hacia la dictadura USAna que quieren...
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
