Trump se niega a decir si el alto el fuego con Irán sigue vigente Por Donald Judd El presidente Donald Trump se negó a decir si el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue en pie el lunes después de que ambos bandos dispararan en el estrecho de Ormuz. Presionado por el presentador de radio conservador Hugh Hewitt sobre si el alto el fuego con Irán está “terminado” y si los ataques podrían reanudarse tan pronto como el lunes por la noche, Trump le dijo a Hewitt: “Bueno, no puedo decírselo”. “Usted no — si respondiera a esa pregun