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Trump se niega a decir si el alto el fuego con Irán sigue vigente

Trump se niega a decir si el alto el fuego con Irán sigue vigente

Trump se niega a decir si el alto el fuego con Irán sigue vigente Por Donald Judd El presidente Donald Trump se negó a decir si el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue en pie el lunes después de que ambos bandos dispararan en el estrecho de Ormuz. Presionado por el presentador de radio conservador Hugh Hewitt sobre si el alto el fuego con Irán está “terminado” y si los ataques podrían reanudarse tan pronto como el lunes por la noche, Trump le dijo a Hewitt: “Bueno, no puedo decírselo”. “Usted no — si respondiera a esa pregun

| etiquetas: directo , guerra , iran , usa
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7 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
tusitala #2 tusitala
Todavía no ha comprado o vendido las acciones
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#4 Comorr
#2 se dice pagarés
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#5 arreglenenlacemagico
#2 es que los tanqueros estan en el aire
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LinternaGorri #7 LinternaGorri
#2 hoy me ha dado por pensar que igual los iranís se han apuntado al juego, quizás habían apostado por subidas de precio del petróleo antes de los ataques, viendo lo fácil que es manipular los mercados. Ellos también tienen la llave.
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Gry #6 Gry
Si se rompe el alto el fuego tiene que pedir permiso al Congreso para seguir la guerra y no le da la gana. :popcorn:
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Sr.No #3 Sr.No
Ni que lo supiera :shit:
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ruinanamas #1 ruinanamas
El alto al fuego de Schrödinger.
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menéame