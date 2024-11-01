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Trump llama al Estrecho de Hormuz, Estrecho de Trump
Trump en una conferencia bromea con que tienen que abrir el Estrecho de Trump, en vez de llamarlo por su nombre Estrecho de Hormuz.
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trump
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estrecho de hormuz
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llorencs
Lo dice de "broma", pero realmente internamente es lo que piensa. Bromeo, pero no bromeo tanto, y luego dice, yo no bromeo. Dios, y esa risa malvada digna de villano de película.
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