El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses. Rubio hizo esas declaraciones durante una sesión informativa el lunes con congresistas de los principales comités de las Fuerzas Armadas y de Política Exterior, en la que el enfoque principal fue la situación en Venezuela