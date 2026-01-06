El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses. Rubio hizo esas declaraciones durante una sesión informativa el lunes con congresistas de los principales comités de las Fuerzas Armadas y de Política Exterior, en la que el enfoque principal fue la situación en Venezuela
Intentar a ver si pagando...
Pretenden comportarse como aborigenes nativos de un continente que colonizaron .
Tratado de Guadslupe,Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América,[1] fue firmado al final de la Intervención estadounidense en México por los gobiernos… » ver todo el comentario
A ver si te crees que a Putin le preocupan mas los rusofonos que las tierras raras del Donbas.