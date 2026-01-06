edición general
Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia

Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses. Rubio hizo esas declaraciones durante una sesión informativa el lunes con congresistas de los principales comités de las Fuerzas Armadas y de Política Exterior, en la que el enfoque principal fue la situación en Venezuela

DrEvil #3 DrEvil
Un poco como hacía con Epstein, ¿no?
Intentar a ver si pagando...
Spirito #17 Spirito
#3 ¡Huye, insensato! :tinfoil:
aupaatu #7 aupaatu *
Primero que pague lo que le debe a México con las intereses correspondientes para demostrar que no sigue siendo unos bandidos con bandera y poder sentarse en una mesa con gente civilizada.
Pretenden comportarse como aborigenes nativos de un continente que colonizaron .

Tratado de Guadslupe,Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América,[1] fue firmado al final de la Intervención estadounidense en México por los gobiernos…   » ver todo el comentario
nemeame #15 nemeame
#14 Esta en su hemisferio y se la folla cuando quiera
pingON #8 pingON
el precio 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 de dólares
founds #19 founds
#8 un gritón de millones, referencia a Homer Simpsons :-D
pitercio #1 pitercio
Que sí, que quiere follarse a la moza, quiera o no quiera ella.
Arzak_ #4 Arzak_
Para eso tiene las máquinas impresoras de dólares echando humo 8-D
#16 HangTheRich
Recordemos que hace meses se dijo "Groenlandia no esta en venta"
#9 rogerillu
Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar.
#12 Horkid
Militarmente EEU ya tiene tomada Groenlandia: www.meneame.net/m/politica/eeuu-ya-tiene-presencia-militar-groenlandia
incontinentiasuma #2 incontinentiasuma
Cualquiera se fía de estos. Seguramente pagarían con un cheque sin fondos.
Ferran #6 Ferran
#2 Con Petroleo venezolano :troll:
#18 surco
#2 No hace falta, tienen la maquinista de hacer dolares. Lo pagan los propietarios de su deuda
nemeame #10 nemeame
El problema no es hacerse con Groenlandia, es que lo reconozca el resto del mundo. Militarmente lo pueden tomar por las malas, el problema es lo que viene después. También le ocurre a Rusia con su invasión, quiere que se reconozcan los territorios robados como rusos y si lo haces por las malas es mas difícil. Trump aprende de los errores de su amigo y aliado Putin
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#10 bueno pueden expoliar los recursos y luego irse,que EEUU tiene decadas de experiencia en Oriente Medio.
A ver si te crees que a Putin le preocupan mas los rusofonos que las tierras raras del Donbas.
nemeame #13 nemeame
#11 Pero ahora no se trata de algún país remoto de mierda que puedan expoliar y abandonar a su suerte, ambos quieren controlar los territorios cercanos a sus fronteras ya no solo para sus radares y juguetitos si no para que otros no vayan ahí con sus propios juguetitos
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#13 hombre Groenlandia esta a 4,869 kilómetros de EEUU segun como lo midas :-) , cerca .. cerca..
#5 eugeniodl
Y yo también pero no tengo el dinero ni ningún banco me da una hipoteca.
