Trump dice que no conoce a Bad Bunny y que le parece "absolutamente ridículo" que actúe en el Super Bowl

La NFL anunció el 28 de septiembre la elección de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo que tradicionalmente se hace en la final del campeonato nacional de fútbol americano, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California. Trump dijo el lunes a la noche en el canal de noticias conservador Newsmax que no conoce al músico boricua y que es "absolutamente ridículo" que la Liga de Fútbol Americano lo haya elegido para el show.

#3 Grahml
Sus canciones y su estilo me parecen una mierda pinchada en un palo, pero sólo viendo cómo le jode su mera presencia al tirano demente de Trump, Bad Bunny me parece el mejor artista que hay actualmente.
Pertinax #1 Pertinax *
Este no va en guagua, y claro, no ha sentido el olol de su pelfume.
#8 Suleiman
Espera que no meta mano y obligue a que todo lo que se cante en la superbowl tenga que ser en ingles... Como buen dictador, me creo todo lo que pueda hacer...
gale #7 gale
Opina desde el desconocimiento y desde la absoluta falta de prudencia. Donald es el personaje ridículo.
Veo #10 Veo
#7 Trump es el abuelo facha que en la cena de navidad se pone a gritar contra los moros, rojos y maricones hasta que se queda dormido... sino que con mucha pasta y sin sueño.
#2 Katos
La obsesión Trumpista de menéame as digna de psiquiatrico.
Cual quier frase o pensamiento es digno de llegar a portada
Ovlak #4 Ovlak
#2 Dijo Katos cuando el envío tenía 1 meneo (el original)
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#2 #4 #5 líder del mundo libre, candidato al premio Nobel de Paz, lazos con Epstein incluso le escribo cartas y pidió sacar a la luz la famosa lista, causante del asalto al Capitolio por difundir la mentira de las elecciones fraudulentas, empresario de éxito quebrando casinos, primer presidente de los EEUU condenado, líder de la IF,…

Es normal hablar de él
Khadgar #5 Khadgar
#2 Teniendo en cuenta el impacto que tiene este personaje en el mundo no pretenderás que lo ignoremos ¿no?
#6 Albarkas
#2 Ya pondremos y votaremos las noticias que a tí te gustan, para que no te quejes... :troll:
