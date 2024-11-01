Trump dice que no conoce a Bad Bunny y que le parece "absolutamente ridículo" que actúe en el Super Bowl

La NFL anunció el 28 de septiembre la elección de Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo que tradicionalmente se hace en la final del campeonato nacional de fútbol americano, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California. Trump dijo el lunes a la noche en el canal de noticias conservador Newsmax que no conoce al músico boricua y que es "absolutamente ridículo" que la Liga de Fútbol Americano lo haya elegido para el show.