edición general
20 meneos
73 clics
Trump avisa a sus militares de una “invasión interior” en Estados Unidos

Trump avisa a sus militares de una “invasión interior” en Estados Unidos

Donald Trump vive estos días en una tormenta de discursos. Sobre Israel, Rusia, Gaza… Y ahora también ha tenido palabras para su propio y país y los conflictos que él considera que viven. “Estamos bajo una invasión interna, no diferente a un enemigo extranjero, pero más difícil en muchos sentidos, porque no visten uniformes”, argumentaba durante más de 70 minutos el presidente de Estados Unidos en una reunión de líderes militares de todo el país celebrada en Quantico (Virginia).

| etiquetas: trump , militares , aviso , invasión , interna , eeuu
17 3 1 K 321 actualidad
12 comentarios
17 3 1 K 321 actualidad
Comentarios destacados:    
millanin #1 millanin
Cuando quemen el Reichstag capitolio le echarán la culpa a Antifa.
9 K 128
#6 Setis
#1 Pero el asesinato de Kirk por la otra ultraderecha la hizkierda radikal de hantifa no era el momento del Reichtag ardiendo?
0 K 7
#8 rystan
#1 Algo van a tener que hacer. Las midterm se van acercando y eso no lo pueden permitir. ¿Qué se sabe de la reunión de hoy con los militares?
0 K 6
johel #11 johel *
#8 El cierre del estado por no llegar a un acuerdo conel tema de la financiacion federal puede hacer que arda el pais, recordemos que buena parte de los usanos se enfrentan a la ruina por impago de deuda si no cobran un mes. No se si son ""tan listos"" como para estar desplegando al ejercito para evitarlo por la fuerza...
Lo unico que tengo claro es que cada dia esto se parece mas a 1984.
1 K 23
#4 Alcalino
Preparando la noche de los cristales rotos
1 K 30
Ormuzd #3 Ormuzd
Esta fomentando una guerra civil.
2 K 21
madstur #7 madstur
porque vamos a ir a Chicago muy pronto

Este quiere una guerra civil, pero se le está resistiendo.
2 K 21
#9 harverto
Ya queda menos para el autogolpe
0 K 13
johel #5 johel *
Es 1984 en estado puro.
0 K 11
hijolagranputa #12 hijolagranputa
Igualito que Adolf Hitler. Está haciendo exactamente lo mismo punto por punto... y la gente del mundo está reaccionando exactamente de la misma manera punto por punto, tanto los de dentro como los de fuera de su país. Ahora solo le queda quitarse de encima a la oposición, a la disidencia y avisar de que quiere anexionarse algún territorio.
Canadienses, panameños, groenlandeses, cuidadito.

Bueno, todos sabemos ya como acaba esta historia... ¿no?
0 K 11
Findeton #2 Findeton
Menuda locura, ponerse a usar militares dentro del país.
0 K 9
#10 mariopg
una guerra civil sólo puede darse en países plagados de miserables
0 K 8

menéame