Trump avisa a sus militares de una “invasión interior” en Estados Unidos

Donald Trump vive estos días en una tormenta de discursos. Sobre Israel, Rusia, Gaza… Y ahora también ha tenido palabras para su propio y país y los conflictos que él considera que viven. “Estamos bajo una invasión interna, no diferente a un enemigo extranjero, pero más difícil en muchos sentidos, porque no visten uniformes”, argumentaba durante más de 70 minutos el presidente de Estados Unidos en una reunión de líderes militares de todo el país celebrada en Quantico (Virginia).