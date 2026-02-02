edición general
Trump anuncia el cierre del Kennedy Center para su “reconstrucción completa” tras una oleada de cancelaciones de artistas

El presidente de EE UU clausurará la institución de Washington por dos años. La Ópera Nacional y Philip Glass rompieron con el centro cultural después de que el republicano le añadiera su nombre

