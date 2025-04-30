Trump amenaza con demandar judicialmente a Powell e insiste al jefe de la Fed que baje los tipos

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este martes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que rebaje los tipos de interés y le amenazó con una «gran demanda» por el coste de la renovación de la sede del Banco Central. «Jerome ‘el Tardón’ Powell debe bajar la tasa AHORA. (…) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)».