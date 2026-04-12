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Trump amenaza a China con aranceles del 50% si da ayuda militar a Irán

El presidente Trump ha amanecido este domingo anunciando que la Armada norteamericana bloqueará los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y que impondrá aranceles del 50 % a las importaciones de China si Pekín proporciona armamento a Irán. Además, Irán no tiene previsto levantar por el momento las restricciones en el estrecho de Ormuz. "Irán no tiene prisa, y a menos que EEUU acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz"

| etiquetas: trump , irán , china , bloqueo , ormuz , ayuda , negociaciones
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9 comentarios
10 2 0 K 154 actualidad
A.more #1 A.more
Con china ya lo intento y le salió rana. China no son los lacayos europeos
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Trump debe comenzar a asumir que le quedan un par de telediarios en política. La imagen de debilidad que proyecta ante el mundo no va a ser soportada mucho tiempo más.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
A lo que China impondrá medidas como las que ya usó con la guerra ilegal (Tribunal Supremo lo declaró así) arancelaria de Trump y que acabó por acojonarle
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#5 MenéameApesta
Irán está dispuesto a poner los muertos, la ocasión se la pintan calva a China para subcontratarle una guerra que es inevitable.
Con antiaéreos y antibuques suficientes le pueden armar un buen estropicio a EEUU.
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Cehona #3 Cehona
Ahora que Trump bloqueará la salida/entrada del estrecho de Ormuz y China enviará escolta militar a sus petroleros, se va a ver un follón.
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rogerius #6 rogerius *
¡Escuchar las ocurrencias del Naranpedo es muy diurético! :troll: xD xD xD
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Sinfonico #7 Sinfonico
Trump amenaza....da igual cuando leas esto.
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ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
A ver si ocurre de verdad y hay una buena guerra comercial :popcorn:
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#8 santofimia84_6279effa6e9
Es tan fácil como que china le diga (no te suministro lo que tú necesitas para fabricar y reponer los miles de misiles que has gastado, ni materiales/tierras raras) y le dan por culo al sunormal este, sunormal sin b como en mi barrio.
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menéame