Trump amenaza a China con aranceles del 50% si da ayuda militar a Irán

El presidente Trump ha amanecido este domingo anunciando que la Armada norteamericana bloqueará los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y que impondrá aranceles del 50 % a las importaciones de China si Pekín proporciona armamento a Irán. Además, Irán no tiene previsto levantar por el momento las restricciones en el estrecho de Ormuz. "Irán no tiene prisa, y a menos que EEUU acepte un acuerdo razonable, no habrá cambios en la situación del estrecho de Ormuz"