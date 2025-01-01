edición general
Trump amenaza con un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores y chips si no se fabrican en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que impondrá un arancel del 100% a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos productos se fabriquen en su país. El republicano, que esta semana avanzó su intención de anunciar gravámenes a esos componentes de alta tecnología, dijo que “a todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos se les aplicará un arancel del 100%”. Con esta decisión, busca traer este tipo de producción al país para favorecer la industria.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz *
Ojalá que lo ponga. Menudo tiro en el pie.
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#1 o fabricais aquí o pagaremos el doble xD  media
Macadam #8 Macadam
#7 xD xD xD
#9 CosaCosa
#1 visto lo cobardes que son todos los otros países del mundo, le saldrá bien la jugada
Machakasaurio #4 Machakasaurio
Ehhh, entonces la amenaza es :
-Fabricad aquí los "computers" o nos veremos obligados a pagar el doble por ellos?
Aún nadie ha sido capaz de explicarle que son y como funcionan los aranceles a Naranjito....
pingON #2 pingON
que hostia se está rifando .... y alguien tiene todos los números
Cehona #3 Cehona
Nada que objetar si los precios son los mismos.
<mode off ironic>
Arkhan #5 Arkhan
Ahora a ver cómo reaccionan las empresas, ¿subida global de precios de sus productos para que la fiesta la paguemos entre todos?
#10 eipoc
Sabe de sobra que no puede fabricarlo en EEUU, lo que busca es aumentar los ingresos.
nemeame #6 nemeame
Por que iba nadie a importar semiconductores a EE.UU. cuando se fabrica todo en Taiwan o China? Que vuelvan a la edad de piedra si quieren, a ver si así nos dejan de una vez en paz
nosomosnaiderl #11 nosomosnaiderl
no se dise chips, se dise chis
