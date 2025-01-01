Trump amenaza con un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores y chips si no se fabrican en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que impondrá un arancel del 100% a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos productos se fabriquen en su país. El republicano, que esta semana avanzó su intención de anunciar gravámenes a esos componentes de alta tecnología, dijo que “a todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos se les aplicará un arancel del 100%”. Con esta decisión, busca traer este tipo de producción al país para favorecer la industria.