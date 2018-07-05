La triste historia de los creadores de Superman. "Joe Shuster. Una historia a la sombra de superman"

En 1975 se anunciaba la llegada de Superman (Richard Donner, 1978) a los cines. La primera gran película de superhéroes de la historia y uno de los hitos de un personaje creado en 1938. Fue entonces cuando los creadores del personaje, el estadounidense Jerry Siegel (1914-1996) y el dibujante canadiense Joe Shuster (1914 -1992) denunciaron su triste situación: estaban casi arruinados. Además, Shuster estaba medio ciego, con graves problemas de corazón y vivía en un asilo. El cómic "Joe Shuster. Una historia a la sombra de superman" rinde homenaj
a) En 1938 les dieron trabajo fijo durante 8 años y que los comics llevasen la autoría
b) En 1946 les dieron 94K $ el equivalente según una calculadora de inflacción de 1.246.578 $, una cantidad considerable
A ver, siempre había escuchado lo de los 130 dólares pero nunca la segunda parte, esa pequeña fortuna que les dieron en 46 y de la que podrían haber vivido bien toda la vida con un buen gestor e inversiones normales.