El Tribunal Supremo de EE.UU. invalida los aranceles impuestos por Trump

El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario. Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.