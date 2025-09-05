edición general
Tres tiroteos en ocho días ponen en alerta a l'Horta Sud de València

Tres tiroteos en ocho días ponen en alerta a l'Horta Sud de València

El asesinato a tiros de un hombre este jueves en Xirivella se suma a los homicidios del lunes en Alfafar y el cometido en cinco días antes en Alaquàs

7 2 0 K 108 actualidad
#3 Nusku *
Imposible, tiene que ser un bulo, ahora gobierna PPOX por allí.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Las consecuencias de la DANA de las que nadie te habla, la destrucción de la mal llamada salud mental
BlackDog #2 BlackDog *
#1 Crimen de Alaquàs

Los primeras hipótesis apuntan a que el asesino actuó por una explosión de celos y envidia mezclada con un deseo irracional de venganza hacia el hombre que mantuvo una relación sentimental con su pareja, mientras él cumplía una larga condena en prisión.

Tiroteo en Alfafar

Los hechos sucedieron sobre las 23.45 horas del pasado lunes en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, donde víctima y agresor estaban manteniendo una acalorada discusión. Tras amenazarle con…   » ver todo el comentario
