Tres millones de funcionarios indios comenzarán a contar a la población más grande del mundo.[Ing]

Más de 3 millones de funcionarios indios dedicarán un año a contar a cada una de las personas en la nación más poblada del mundo, una tarea gigantesca que se ha retrasado en parte debido a la pandemia de COVID-19. El censo de población, que se realiza una vez cada década y que originalmente estaba previsto para 2021, comenzará el 1 de abril con un breve plazo para que los ciudadanos que deseen registrarse en línea, según anunció el gobierno el lunes.