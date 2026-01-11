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Tres millones de funcionarios indios comenzarán a contar a la población más grande del mundo.[Ing]

Más de 3 millones de funcionarios indios dedicarán un año a contar a cada una de las personas en la nación más poblada del mundo, una tarea gigantesca que se ha retrasado en parte debido a la pandemia de COVID-19. El censo de población, que se realiza una vez cada década y que originalmente estaba previsto para 2021, comenzará el 1 de abril con un breve plazo para que los ciudadanos que deseen registrarse en línea, según anunció el gobierno el lunes.

| etiquetas: tres millones , funcionarios , indios , contar , población
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3 comentarios
1 1 0 K 22 actualidad
ombresaco #1 ombresaco
- cuántos indios hay?
- 1500 millones 30
- ¿cómo lo sabes?
- somos 30 en esta sala, y unos 1500 millones en el resto del pais
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#2 pcmaster
En castellano: www.infobae.com/america/mundo/2026/01/11/la-india-iniciara-en-abril-el

y habla de 30 millones de funcionarios. o_o
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avejamdro #3 avejamdro
#2 Según IA : "Para el recuento de la población de la India, cuyo primer censo totalmente digital comienza en abril de 2026, se movilizarán aproximadamente 3 millones de funcionarios (30 lakh), según los informes de prensa de marzo de 2026.
Reuters +4
Alcance: Estos enumeradores y supervisores, principalmente profesores gubernamentales, visitarán hogares para recopilar datos sobre población, vivienda y, por primera vez, información de castas.Fases del censo (2026-2027): La primera fase…   » ver todo el comentario
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