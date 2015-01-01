Trenes, costes y despilfarro (Roger Senserrich)

Como sucede siempre que una línea de tren tiene una estación céntrica, buenos tiempos de viaje y frecuencias elevadas, Figueres genera mucho tráfico ferroviario. A pesar de ser relativamente pequeña, los regionales tuvieron casi 1,1 millones de viajeros el año pasado, una media de 3.000 al día, sólo en la línea convencional. Esto, en un municipio de este tamaño, a esta distancia de Barcelona, es una cifra excelente. Los líderes locales, sin embargo, junto al habitual coro de llorones que no pueden tolerar tener que esperar (...)