Tras el fin de la URSS la CIA quiso rodar una serie de TV para justificar su existencia

Según fuentes de la propia agencia que cita, la CIA era consciente de que «Hollywood es la única forma a través de la cual el público aprende lo que es la Agencia, la mayoría de estadounidenses no hacen su propia investigación». Y estaban hartos de ser «sistemáticamente encasillados como los malos en una película después de otra», dice su fuente. De modo que así nació el proyecto de rodar The Classified Files of the CIA, una serie semanal.