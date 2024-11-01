Tras asunción de Delcy Rodríguez, ordenan el arresto de quienes apoyen la ofensiva de EEUU

Ante ese escenario, el decreto ordena la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la autoridad directa del Presidente de la República. Y dispone la militarización de la infraestructura "de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado", además de ordenar al personal de dichas áreas a quedar sometido temporalmente al régimen militar.
Uno dice que todo está controlado y que manda la Delcy porque él lo dice, y que la otra hará lo que él quiera.
Y la Delcy dice que de eso nada, que a quien ayude a los yanquis se le va a caer el pelo.
Uno de los dos miente ¿quién es?.
Donald quiere los recursos, lo que pase de puertas para adentro, se la suda.
Mientras le den petroleo, como si quieren fusilar a medio país.
Puede que luego le dé otra venada, y exija la liberación de esa gente, pero como considera que son del grupo que le "robó" el premio Nobel, yo no apostaría a que pase.