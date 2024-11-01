Tras asunción de Delcy Rodríguez, ordenan el arresto de quienes apoyen la ofensiva de EEUU

Ante ese escenario, el decreto ordena la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la autoridad directa del Presidente de la República. Y dispone la militarización de la infraestructura "de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado", además de ordenar al personal de dichas áreas a quedar sometido temporalmente al régimen militar.