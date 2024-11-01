Transmaxing: la nueva moda incel (y solución...)  

Sami era un hombre con poca suerte en el amor y las relaciones. Fue con este contexto de infelicidad y desesperanza que Sam encontró el manifiesto Transmaxing. Esta ideología le presentó la transición como una solución para mejorar su calidad de vida. Los beneficios prometidos iban de tener más éxito en el amor y poder extraer recursos de los hombres hasta incluso obtener un seguro de coche más barato fue lo que terminó de convencerlo. No se trataba de una problemática de identidad de género, sino de una transición por ganancia personal.