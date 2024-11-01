edición general
Transatlántico atracado en el puerto de Barcelona en 1920

En esta histórica fotografía, tomada en el puerto de Barcelona hacia 1920, aparece el Vapor correo Reina Victoria Eugenia, uno de los buques más emblemáticos de la marina mercante española de su tiempo. Construido en 1913 en los astilleros Swan Hunter & Wigham Richardson (Inglaterra) para la Compañía Trasatlántica Española, este elegante transatlántico tenía un desplazamiento de unas 11.500 toneladas, una eslora de cerca de 150 metros y podía alcanzar velocidades de hasta 19 nudos gracias a su potente maquinaria de vapor.

Gry #3 Gry
Prestó servicio desde 1913 hasta que fue requisado como barco prisión en 1934, quedando internado en Barcelona. Con el estallido de la Guerra Civil, siguió siendo utilizado con ese fin, junto a su gemelo el ahora Uruguay, y después como pontón. Ambos vapores fueron bombardeados e incendiados durante los ataques aéreos a la ciudad catalana a finales de la guerra

alcama #2 alcama
Lo normal es que si está en Barcelona acabe atracado :troll:
#1 Quillotro
¿Cuántas personas cabían en la tabla en caso de... bueno, eso
