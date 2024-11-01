Tragedia en el circo: muere una acróbata española tras caer desde el trapecio en plena función

Una joven acróbata española de 27 años ha fallecido trágicamente este sábado tras precipitarse desde su trapecio durante una actuación circense en la localidad alemana de Bautzen, situada en el estado federado de Sajonia, al este del país germano. Según han confirmado fuentes policiales, la artista, Marina B., natural de Mallorca, cayó desde una altura de unos cinco metros y murió en el mismo lugar del accidente sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.