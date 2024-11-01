edición general
Tragedia en el circo: muere una acróbata española tras caer desde el trapecio en plena función

Tragedia en el circo: muere una acróbata española tras caer desde el trapecio en plena función

Una joven acróbata española de 27 años ha fallecido trágicamente este sábado tras precipitarse desde su trapecio durante una actuación circense en la localidad alemana de Bautzen, situada en el estado federado de Sajonia, al este del país germano. Según han confirmado fuentes policiales, la artista, Marina B., natural de Mallorca, cayó desde una altura de unos cinco metros y murió en el mismo lugar del accidente sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida.

Skiner #2 Skiner *
No hay ninguna necesidad de hacer actividades circenses sin mallas de seguridad o arnés o lo que sea.
Esta tragedia se podría haber evitado.
Además del trauma ante los niños y adultos presentes en el momento.
#3 Tiranoc
#2 Opino igual, se puede ofrecer el mismo espectáculo pero aumentando la seguridad para los trabajadores, dep.
#1 imaginateca
Ahora vendrá algún idiota diciendo que ha muerto haciendo lo que más amaba. O que ha muerto en pos del arte circense. O alguna otra bobada del estilo. No falla.
ChatGPT #4 ChatGPT
Tanto PRL par algunas cosas... y en otras...
