Traducción del auto alemán que niega un referéndum de independencia en Baviera

Alemania considera delito un referéndum en sus lander: En la República Federal alemana, estado nacional por el poder constitucional del pueblo alemán, no son los Länder los “Amos de la Ley Fundamental (nota explicativa: Constitución)”. Consecuentemente, bajo la Ley Fundamental no caben intentos de secesión de Länder. Tales intentos contravienen (son contrarios al) el ordenamiento constitucional. La decisión no admite revisión alguna.