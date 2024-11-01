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Mi trabajo consiste en ver pelis y series y no tengo tiempo de ver pelis y series

Me pasa continuamente. Me encuentro con un amigo por la calle y, hablando, me dice: "Pues ayer empecé por fin la nueva de 'Euphoria', ¿te está gustando?". Estoy en un evento y se me acerca un compañero de otro medio: "Oye, ¿has visto ya 'Michael'?". Voy a comer con mis padres: "Estoy viendo la segunda temporada de 'The Pitt', ¿tu ya la viste?". En la redacción: "Fran, ¿meterías entre lo mejor del año pasado a 'Avatar: Fuego y ceniza'?". Mi respuesta para todo es "No la he visto".

| etiquetas: crítico , cine , televisión , fomo
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5 comentarios
5 1 2 K 56 cultura
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
#0 Perdón, el voto iba para otro meneo (spam de los reamargados).
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BastardWolf #2 BastardWolf
#1 joder me ha pasado exactamente lo mismo
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#3 Leon_Bocanegra
#1 esa ha desaparecido, de hecho ha desaparecido hasta el comentario que he hecho en ella. No está ni en mi perfil.
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Eso ya es cosa del CEO.

No entiendo por qué no simplemente la descarta y en vez borra todo lo relacionado como si quisiese que nunca hubiese existido.
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#5 Onaj
Cuando yo trabajé como tester de Nintendo me compré una NGC para jugar en casa.

Cuando trabajé como tester de juegos en otras empresas mis compañeros de piso (y de trabajo) y yo nos pasamos el día jugando el héroes 3.

No.veo por qué no puede ver las series que le apetece. Si trabaja 8 horas, como todo el mundo.
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menéame