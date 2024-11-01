Mi trabajo consiste en ver pelis y series y no tengo tiempo de ver pelis y series

Me pasa continuamente. Me encuentro con un amigo por la calle y, hablando, me dice: "Pues ayer empecé por fin la nueva de 'Euphoria', ¿te está gustando?". Estoy en un evento y se me acerca un compañero de otro medio: "Oye, ¿has visto ya 'Michael'?". Voy a comer con mis padres: "Estoy viendo la segunda temporada de 'The Pitt', ¿tu ya la viste?". En la redacción: "Fran, ¿meterías entre lo mejor del año pasado a 'Avatar: Fuego y ceniza'?". Mi respuesta para todo es "No la he visto".