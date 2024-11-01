edición general
¿Y si trabajar volviera a tener sentido?

La filósofa Ana Marta González sostiene que estamos atravesando una crisis silenciosa: «para muchas personas, el trabajo ha dejado de ser el lugar privilegiado desde el que articular su desarrollo personal y social».

strike5000
¿Cuándo ha sido el trabajo "un lugar privilegiado desde el que articular su desarrollo personal y social"? Para mí siempre ha sido un mal necesario para poder mantenerme y poco más.
Luiskelele
#1 cuando ni siquiera te vale para poder mantenerte
Tontolculo
#1 totalmente de acuerdo. Si fuera ese lugar privilegiado que dice, no nos dejarían llegar a él
manuelpepito
#4 Trabajar es de pobres, si el trabajo fuera algo positivo los ricos no nos dejarían trabajar
Zerjillo
#1 Es el problema de la sociedad actual. Se pone como éxito el que vive para el trabajo y "triunfa" en esa faceta de su vida. Yo particularmente pienso más como tú. El trabajo, aunque te guste, debería ser un medio para vivir tu vida real.
GorrinoRosso
#1 por eso eres pobre
Paltus
¿Que gilipollas ha escrito este artículo?¿Que persona más desconectada de la realidad ha podido redactar semejante estupidez?
Desplegar lo mejor de mi mismo dando martillazos, limpiando, inhalando productos tóxicos, anotando listas de números, picando código... Como si todos los trabajos fueran del país de la piruleta.
Ihzan
#7 Una filosofa segun la entradilla. Lo que tu has descrito como trabajo no lo ha debido catar mucho :-D
AlienRoja
El trabajo se disfruta cuando se hace por vocación y no tienes a nadie que te putee sólo por joder. Cualquier otra cosa es una jodienda diaria que fastidia y estresa.
Sinfonico
Lo que te otorga "un lugar privilegiado desde el que articular su desarrollo personal y social" es el dinero y tener todas las necesidades cubiertas, que siempre están con la misma milonga, lo que dignifica en esta sociedad es el dinero, lo del trabajo es un cuento para pobres.
devilinside
Si el trabajo fuese bueno, ya se lo habrían guardado los ricos para ellos solos
Ripio
El trabajo ha dejado de ser el lugar privilegiado desde el que articular su desarrollo personal y social.


¿Pero de dónde han sacado a la pazguata esta?
