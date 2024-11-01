Trabajadores de Canal Sur envían una carta a la presidenta de Amama lamentando el trato informativo de la Cadena a la crisis de los cribados

Un grupo de profesionales de la Radio y la Televisión pública de Andalucía han enviado una carta a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama), Ángela Claverol, lamentando el trato informativo que la cadena está realizando de la crisis de los cribados de cáncer de mama. Asimismo, el comunicado también es una recogida de firmas para que todos los trabajadores que lo consideren puedan adherirse a dicha carta y respaldar sus denuncias de "imparcialidad y falta de rigor informativo".
| etiquetas: canal sur , andalucía , sas , cribados , amama , pp , juanma moreno
Pues hay que usar sus masacres para concienciar constantemente y sacarlos
Y ya no hablemos de buscar sus intereses económicos, empresas, inversiones y decir que sus productos o servicios son basura en redes sociales para hundirles Eso sería demasiado en comparación con masacrar miles de mujeres
Todo lo que toca el PP se convierte en mierda.
Una mierda, que den un comunicado en directo en prime time, informando correctamente y también pidiendo perdón por la falta de profesionalidad.
Enviar una carta a la presidenta es un tirar la piedra y esconder la mano, que se entere ella y nos curamos un poco en salud, pero que el asunto no haga mucho ruido
Tienen un canal de TV que es de todos los andaluces que lo empleen para informar a la ciudadanía, que es su finalidad.
Si la dirección pone trabas...paros.....
Lo tengo claro.