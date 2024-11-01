Trabajadores de Canal Sur envían una carta a la presidenta de Amama lamentando el trato informativo de la Cadena a la crisis de los cribados

Un grupo de profesionales de la Radio y la Televisión pública de Andalucía han enviado una carta a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama), Ángela Claverol, lamentando el trato informativo que la cadena está realizando de la crisis de los cribados de cáncer de mama. Asimismo, el comunicado también es una recogida de firmas para que todos los trabajadores que lo consideren puedan adherirse a dicha carta y respaldar sus denuncias de "imparcialidad y falta de rigor informativo".