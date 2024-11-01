edición general
Trabajadores de Canal Sur envían una carta a la presidenta de Amama lamentando el trato informativo de la Cadena a la crisis de los cribados

Un grupo de profesionales de la Radio y la Televisión pública de Andalucía han enviado una carta a la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (Amama), Ángela Claverol, lamentando el trato informativo que la cadena está realizando de la crisis de los cribados de cáncer de mama. Asimismo, el comunicado también es una recogida de firmas para que todos los trabajadores que lo consideren puedan adherirse a dicha carta y respaldar sus denuncias de "imparcialidad y falta de rigor informativo".

11 comentarios
fareway #2 fareway
Lamentable no, lo siguiente.
3
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Ellos atacan a las mujeres con cancer, les quitan las pruebas, las matan, provocan un ciudanicidio en Andalucía, Valencia...

Pues hay que usar sus masacres para concienciar constantemente y sacarlos

Y ya no hablemos de buscar sus intereses económicos, empresas, inversiones y decir que sus productos o servicios son basura en redes sociales para hundirles :roll: Eso sería demasiado en comparación con masacrar miles de mujeres :roll:
2
oceanon3d #5 oceanon3d *
Se dedican a dar corridas de toros y entrevistas al "Bertin" de turno cuando se manifiestan. Vergüenza de dirección pepera.

Todo lo que toca el PP se convierte en mierda.
1
Kantinero #3 Kantinero
Parece una operación diseñada por el mismísimo Bonilla para suavizar sus manipulaciones informativas.
Una mierda, que den un comunicado en directo en prime time, informando correctamente y también pidiendo perdón por la falta de profesionalidad.
Enviar una carta a la presidenta es un tirar la piedra y esconder la mano, que se entere ella y nos curamos un poco en salud, pero que el asunto no haga mucho ruido
Tienen un canal de TV que es de todos los andaluces que lo empleen para informar a la ciudadanía, que es su finalidad.
Si la dirección pone trabas...paros.....
2
#4 Barriales
En breve veremos como intentarán meter en algún chanchullo cocinado a la presidenta de Amama.
Lo tengo claro.
1
#8 Barriales
#6 ya esta empezando. En breve, ha robado.
0
Kantinero #9 Kantinero
#8 Son muy previsibles
0
humono #7 humono
Esos trabajadores que lamentan cómo se está manipulando a la sociedad, andaluza en este caso, y quieren desmarcarse sin perder su salario. Lo entiendo.
1
Dene #10 Dene
trabajadores o directivos?
0
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!!
0

