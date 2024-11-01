edición general
Una trabajadora de una guardería asfixió a dos bebés «para llamar la atención» hasta que se pusieron «blancos y morados» y vomitaron «sangre y espuma», y uno de ellos murió [ENG]

Una trabajadora de una guardería de Minnesota con un supuesto historial de «comportamiento buscador de atención» está acusada de intentar asfixiar «intencionadamente» a dos bebés durante su primer mes en el trabajo, y la policía afirma que la empleada, de 18 años, mató a uno de ellos. «Solo llevaba tres semanas trabajando en la guardería», declaró el jefe de policía de Savage, Brady Juell, en una rueda de prensa celebrada el miércoles sobre Theah Russell, que se enfrenta a un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Harvey Muklebus

Andreham #1 Andreham
¿Intentando ligar a la población de Minnessota con crimenes deleznables y brutales para justificar algo, #0?
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Y encima es negra, todo cuadra ¡A meter más matones del ICE!
StuartMcNight #3 StuartMcNight
#1 Lo que quiere #0 es que EEUU termine ya la implantacion del fascismo y sus multiples leyes marciales para que los suyos cierren el golpe de estado en España y poder volver a apilar a los rojos en las cunetas.
