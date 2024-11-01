Una trabajadora de una guardería asfixió a dos bebés «para llamar la atención» hasta que se pusieron «blancos y morados» y vomitaron «sangre y espuma», y uno de ellos murió [ENG]

Una trabajadora de una guardería de Minnesota con un supuesto historial de «comportamiento buscador de atención» está acusada de intentar asfixiar «intencionadamente» a dos bebés durante su primer mes en el trabajo, y la policía afirma que la empleada, de 18 años, mató a uno de ellos. «Solo llevaba tres semanas trabajando en la guardería», declaró el jefe de policía de Savage, Brady Juell, en una rueda de prensa celebrada el miércoles sobre Theah Russell, que se enfrenta a un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Harvey Muklebus