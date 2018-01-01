edición general
Toyota y Mazda desarrollan un ecosistema de baterías para plantar cara al avance chino en eléctricos

Las firmas japonesas quieren recortar distancia con sus pares chinos en tecnología de baterías para vehículos eléctricos. El mayor fabricante de automóviles del mundo por volumen, Toyota, y el fabricante nipón Mazda, han anunciado este jueves que han iniciado pruebas de los sistemas almacenamiento de baterías para crear un ecosistema local donde estos dispositivos tengan diversos usos y aplicaciones.

9 comentarios
#1 davidvsgoliat
A buenas horas. Cuánto tiempo perdió Toyota con el hidrógeno, un sistema que solo pretendía cambiar gasolineras por hidrolineras, siguiendo con el modelo de oligopolios energéticos.
5
#3 Sigo_intentandolo
#1 pues ayn así toyota esta mejor que los europeos... que siguieron a muerte con el diesel
1
#9 sxentinel
#1 Yo era contrario al hidrógeno con ese mismo argumento hasta que descubrí que había soluciones para generarlo tú en casa.

movilidadelectrica.com/solucion-generar-hidrogeno-autoconsumo-domestic
0
#5 Pixmac
Complicado. Tendrán que invertir cantidades ingentes de dinero o contratar técnicos de altísimo nivel para desarrollar sistemas de baterías competitivas en pocos años. No se puede revertir en poco tiempo todo el retraso acumulado por la dejadez de las compañías japonesas en tecnología eléctrica. No hay más que ver que los Mazda eléctricos en realidad son realizados por Changan (compañçia china), Toyota usará tecnología BYD en sus híbridos y en Japón hay baterías BYD para almacenamiento de energía.
1
#8 parladoiro
#5 #7 por ahora los únicos salvajes que están sacando corriente alterna de baterías por electrónica integrada directa es Toyota, se supone que van a seguir desarrollando eso para crear más mercado de segunda vida de baterías.
0
#2 Jarod_mc
y europa sigue dándole vueltas al tapón de seguridad xD xD
2
#6 alpoza
#2 ojo con hablar mal del taponcito de las botellas :troll:
0
#4 azathothruna
Los barbaros europeos volveran a las carretas, marca volkswagen y mercedez y peugeot
La civilizacion avanzara a ritmo de BYD
0
#7 alpoza
En el durante, pueden hacer el coche y poner las baterias de terceros como hasta ahora.
0

