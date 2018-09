Toni Cantó: "Nadie puede negar que el castellano ha desaparecido de Galicia". (Gal)

O deputado de Ciudadanos, Toni Cantó, realizou semellante afirmación mentres se debatía unha proposta da formación laranxa para que as e os empregados públicos non tiveran a “obriga de coñecer as linguas cooficiais” como, no noso caso, o galego, á hora de aspirar a un emprego público. A proposta contou, ademais, co apoio do PP no Pleno do Congreso.