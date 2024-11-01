edición general
Tokai, el vino mágico

Vamos a aprovechar el poco líquido que queda en las uvas, dijeron, y a ver qué vino nos sale. Y salió un vino delicioso, del color del oro, concentrado, aromático, suave, dulce, sugestivo, elegante y seductor.

