En todos los sitios hay trolls

Voy a aprovechar el día de hoy para explicar que es ser mujer en espacios online con mayoría masculina.

Ya os digo que fácil no es...

Durante muchos años jugué al Call of Duty. Era muy buena, nivel me querían en un equipo profesional (oferta que decliné porque lo que era mi via de escape se iba a convertir en motivo de estrés)

Jugando online aprendí códigos sociales que los hombres usan entre ellos. No puedo decir que tuviera malas experiencias. Algún puta y vete a fregar hubo pero pasaron varias cosas a la vez:

Cuando eso ocurría, los tíos que jugaban conmigo se posicionban y me respaldaban cortando de raíz eso. Y yo me ofuscaba con el cretino y le reventaba la cabeza una y otra vez hasta que abandonaba la partida.

Eso fue hace muchos años, 15 mínimo.

Y en estos 15 años se puede ver la evolución de como cambia el ecosistema online.

Cuando me registré en Meneame allá por 2013, recuerdo la acogida con cariño. Con las preguntas de rigor y todo!

El mayor cambio que siento es, supongo que por parte de todos, el posicionamiento férreo. También un aumento de trols y la disgregación de lo que nos hacia comunidad.

En los espacios, aunque sean virtuales o físicos, siempre tienes más afinidad con unos que con otros y a eso te rejuntas.

Si bien, me da la sensación, antes esas líneas eran más difusas ahora son pura trinchera de supervivencia.

Creo que Meneame es un rara avis en internet, un espacio menos tóxico que otros. Y aún así, entiendo el porque hay tan pocas mujeres en este espacio.

Ayer un fulano decidió que mis problemas eran estar menopausica y estar mal follada.

Y ojalá fuera eso a decir verdad, pero no.

Durante los últimos años, yo diría que dos o tres, las interacción de algunos usuarios se fue de madre. Replicando dinámicas de otras redes sociales, exportando un mal rollo de puta madre.

De las cosas que me dijeron más sangrantes: loca del coño, ponte de rodillas y chupa, puta bruja.

Y ni si quiera es que sea lo más tóxico y fuera de toda norma social.

Es peculiar o a mi me gusta sacar cuaderno de antropologa para ver cómo algunas dinámicas antes prácticamente inexistente se extienden y hacen que sea muy difícil pertenecer a esta comunidad.

En todos los sitios hay trols, por algún motivo disfrutan ejerciendo "poder" Sobre otras personas. Un extraño deleite en mi opinión.

Y es una putada tener que lidiar con ellos... Tu entras a tus cosas para pasar el rato de forma distendida y viene un triste a joderte el día.

Meneame es un espacio virtual que se siente físico. Esa es otra de sus rarezas.

Bien, a veces me da la sensación de estar en un bar que a tu lado estén pinchando a una persona y tu pasas de largo. Joder, todos vimos cosas espeluznantes y por qué no te jodan el día o yo ahí no me meto tirar millas.

No creo que esté bien. No somos todos bots, alguno habrá pero en general somos todos personas.

Una de las peores cosas que podemos hacer es mirar a otro lado o permitir barbaridades. Al que hace mal se le frena, aquí y en la vida misma.

Eso es lo que hace comunidad...

Dicho todo esto, una cosa grave de meneame es la Ineficacia. Si una persona te pide ayuda y desde la administración te confirman que efectivamente ese usuario trata de provocarte y ejercer poder sobre ti, lo mejor es que lo ignores. Y el usuario persiste una y otra vez. Pides ayuda y nada. No hacéis bien el curro.

No hace falta insultos directos para incomodar. Cuando le pides a una persona que no invada tu espacio personal es por que es violento. Así pues ánimo a la administración a revisar las normas de convivencia.

Y después de la turra, espero que tengáis propicios días! E invito a que si queréis comentar, hoy aquí lo hagáis desde otro sitio, desde el crecimiento, no desde la trinchera.