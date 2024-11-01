Todas las veces que 'Los Simpson' predijeron el futuro  

¿Pueden Los Simpson (1989-actualidad) predecir el futuro? Evidentemente no, aunque en muchas ocasiones lo parece. Tantas que se ha convertido en meme. Una fama de oráculo bien ganada, aunque también ha derivado en algunas falsas atribuciones. Lo cierto es que la fórmula de la longeva serie para dar con la tecla es mucho más mundana. En esencia, se trata de tener una sala de guionistas repleta de mentes preclaras, no solo para escribir gags a Homer o Bart, sino para saber leer la actualidad y, en cierto modo, prever por donde vendrán los tiros.