Todas las existencias de PRSM se agotaron al principio de la guerra de Irán [ENG]

Un oficial del Ejército de los Estados Unidos declaró aquí el 12 de abril que una unidad de artillería desplegada agotó todo el stock de misiles de ataque de precisión (PRSM) de Lockheed Martin a principios de la guerra contra Irán el mes pasado, pero que pronto llegarán los repuestos. Se atribuye al 1.er Batallón del 121.º Regimiento de Artillería de Campaña de la Guardia Nacional de Wisconsin el primer lanzamiento en combate del misil balístico tierra-tierra con un alcance de más de 400 km (248,5 millas).