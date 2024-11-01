Todas las existencias de PRSM se agotaron al principio de la guerra de Irán [ENG]

Un oficial del Ejército de los Estados Unidos declaró aquí el 12 de abril que una unidad de artillería desplegada agotó todo el stock de misiles de ataque de precisión (PRSM) de Lockheed Martin a principios de la guerra contra Irán el mes pasado, pero que pronto llegarán los repuestos. Se atribuye al 1.er Batallón del 121.º Regimiento de Artillería de Campaña de la Guardia Nacional de Wisconsin el primer lanzamiento en combate del misil balístico tierra-tierra con un alcance de más de 400 km (248,5 millas).
| etiquetas: municion , himars , precision strike missiles , agotados
«Hemos disparado todo nuestro stock de PRSM en estos momentos, al inicio de la guerra, y ya tenemos más en camino», afirmó Jimmy Arter, responsable de transformación y aprendizaje del Centro de Excelencia de Artillería de Fort Sill, durante su intervención en el Simposio de Artillería celebrado aquí.
Ya sabéis porqué está ahora más tranquilo el tema. No porque busquen la paz.