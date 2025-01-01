·
Tiroteo con un muerto en Ávila
Un muerto por arma de fuego en un tiroteo en Ávila.
actualidad
14 comentarios
#8
Anfiarao
#6
Será. Me he tirado a la piscina y he asumido que era alguno que se había tomado la justicia por su cuenta con el tema de los incendios.
Ando muy travesao estos días con el tema. Me disculpo por bocachancla
1
K
12
#2
Anfiarao
*
La derecha desgobierna. La derecha es perjudicial para la vida. La derecha mata
1
K
12
#6
elsnons
*
#2
que tendrá que ver, parece ser de rubios contra pelirrojos en la reyerta .
1
K
-9
#7
ChatGPT
Si es lo que creo, no acabará aquí
0
K
10
#14
plutanasio
#7
no me gustaría estar en el pellejo de los sanitarios de ese hospital
0
K
13
#12
visk0vitz
Parece ser que el hijo ha muerto también.
0
K
6
#1
visk0vitz
Se está montando una buena en Ávila.... Dicen que han movilizado policía desde Madrid y Burgos... Y están viniendo desde Arévalo y Valladolid más gente a montarla.
0
K
6
#3
Pertinax
#1
"Bandos implicados". Cada vez se hace más difícil discernir.
0
K
18
#4
visk0vitz
#3
te lo digo abiertamente. Son dos familias gitanas. Al que han matado es uno del clan Mendoza, que en Ávila son bastante conocidos. No son rarisismos los tiroteos entre familias rivales, pero no recuerdo que haya habido muertos antes. Al menos no que yo recuerde
8
K
92
#5
Pertinax
#4
Ya tenía yo un runrún.
0
K
18
#10
plutanasio
#4
Serán celebraciones de su 600 aniversario. Una pedida de mano que se ha ido de madre.
0
K
13
#11
visk0vitz
#10
están diciendo que es por un tema de cuernos. No se, me parece un poco raro que sea por eso y más sabiendo quienes son....
0
K
6
#13
Klamp
#4
ah que gusto da tener policías y cuerpos de las fuerzas armadas trabajando duramente para apalear manifestantes y poner multas si señor. Bien ganado su sueldo.
0
K
8
#9
Luca7
La pobreza.
2
K
5
Ando muy travesao estos días con el tema. Me disculpo por bocachancla