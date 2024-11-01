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Tirotean al rapero Offset en Florida

El rapero Offset se encuentra hospitalizado después de haber recibido un disparo en las inmediaciones del casino Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida.

| etiquetas: rapero , offset , tiroteo , florida
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4 comentarios
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#1 Eukherio
Un purista.
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devilinside #2 devilinside
#1 Old Skool
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#3 troglodoto
#1 de los que fuman puros?
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menéame