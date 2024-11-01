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Tirotean al rapero Offset en Florida
El rapero Offset se encuentra hospitalizado después de haber recibido un disparo en las inmediaciones del casino Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida.
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