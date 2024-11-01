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¿Qué tiene el aire de Madrid para que voten a gente así?

¿Qué tiene el aire de Madrid para que voten a gente así?  

¿Qué tiene el aire de Madrid (o la comida, o el agua) que eligieron a esta mujer que solo hace ridículos en ambos lados del Océano? Una reflexión sobre el nuevo disparate de la Hispanidad... "El terrible secreto de Guatemala 24 que oculta el gobierno de México" Uy! Que terror!!!!!

| etiquetas: madrid , ayuso , méxico , colonización , españa
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10 comentarios
3 1 1 K 50 politica
#3 concentrado
"El terrible secreto de Guatemala 24 que oculta el gobierno de México" Que no se vaya tan lejos y mire el terrible secreto que guardan muchas cunetas de nuestro país. Sí quiere hueso de personas asesinadas, ahí encontrará muchos.
1 K 40
vicus. #2 vicus.
Ayuso se interés mucho por las matanza de los demás, aunque sean de hace quinientos años, pero lo de las cunetas de la guerrera civil, mejor no tocarlas para no habrir heridas, por no hablar de las residencias
1 K 29
josde #4 josde
Mucha mierda de gases nocivos, que entorpece la razón y a quien votar de los madrileños.
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vicus. #6 vicus.
Se respira obediencia ciega y culto al líder y se contagia como un virus, el virus de la idiocia, que mata las neuronas hasta quedar zombie, con unas ganas locas de morder y contagiar al que ose acercarse.
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koe #10 koe *
#6 es curioso pero cuando ganó Carmena era que el pueblo había despertado. Juraría que es la misma gente la que vota.
La derecha lleva +30 años en la comunidad de Madrid. Y el ayuntamiento un poco menos.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel *
Vaya, el fatxapobre se ofende porque le recuerdan que es pobre.

Tampoco le vas a explicar nada porque lavarle la cabeza a un gochu es perder el tiempo y el champú.
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elgranpilaf #1 elgranpilaf
Dióxido de carbono
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Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Aquí estoy, en el Menéame, insultando y poniendo a parir a todos esos putos fachapobres que votan al PP en Madrid, a ver si espabilan y se dan cuenta de los tontísimos que son...
—Pero Gonzalo, tú sabes que insultando y humillando públicamente a la gente por lo que vota no va a hacer que cambien de opinión ¿verdad? Es más, debido al sesco del coste hundido, lo más probable es que mediante esa actitud lo único que consigas es que se enroquen aún más en sus creencia...
—Cierra la boca, puto facha, y déjame que le arree zascas a estos mongolos paletos.
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koe #5 koe *
Pues seguramente lo que tenemos es algo que se define de izquierdas con cero autocrítica y camino a la extinción.

Si en los barrios populares votan mitad a la derecha.

En México las cortinas de humo del gobierno que quieran hacer para ellos... Ezln ya dejó claro que eran eso, cortinas de humo. Quizás ezln tiene más autocrítica que la que tenemos aquí.
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#9 angar300 *
Es mas fácil: el mayor parque nacional de funcionarios de alto nivel, militares, clérigos, banqueros, policías, jueces... de toda España. Y ni rastro de nacionalistas. ¿Te parece poco?
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menéame