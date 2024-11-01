¿Qué tiene el aire de Madrid para que voten a gente así?  

¿Qué tiene el aire de Madrid (o la comida, o el agua) que eligieron a esta mujer que solo hace ridículos en ambos lados del Océano? Una reflexión sobre el nuevo disparate de la Hispanidad... "El terrible secreto de Guatemala 24 que oculta el gobierno de México" Uy! Que terror!!!!!
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La derecha lleva +30 años en la comunidad de Madrid. Y el ayuntamiento un poco menos.
Tampoco le vas a explicar nada porque lavarle la cabeza a un gochu es perder el tiempo y el champú.
—Aquí estoy, en el Menéame, insultando y poniendo a parir a todos esos putos fachapobres que votan al PP en Madrid, a ver si espabilan y se dan cuenta de los tontísimos que son...
—Pero Gonzalo, tú sabes que insultando y humillando públicamente a la gente por lo que vota no va a hacer que cambien de opinión ¿verdad? Es más, debido al sesco del coste hundido, lo más probable es que mediante esa actitud lo único que consigas es que se enroquen aún más en sus creencia...
—Cierra la boca, puto facha, y déjame que le arree zascas a estos mongolos paletos.
Si en los barrios populares votan mitad a la derecha.
En México las cortinas de humo del gobierno que quieran hacer para ellos... Ezln ya dejó claro que eran eso, cortinas de humo. Quizás ezln tiene más autocrítica que la que tenemos aquí.