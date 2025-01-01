"The Nation" entrevista a Zohran Mamdani [en]

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York comparte sus opiniones sobre la crisis de la vivienda asequible en la ciudad, el nuevo panorama mediático y cómo los demócratas deben defender lo que creen.
| etiquetas: usa , elecciones , izquierda institucional
En un lugar con tantísima gente con tantísimo dinero, ganan los demócratas sí, sí o sí. Hay muchísimo casi millonario, culto, votante demócrata en Nueva York al que no le importa que le suban los impuestos, es más, votarían a favor de ello.
Este señor es el candidato demócrata que ha recogido el guante. Ha entendido que hay muchos millones de votantes demócratas, adinerados, que quieren que mejoren las cosas para todos aún sabiendo que en una pequeña parte eso les perjudicará.
Así nos va, si eso es ser de izquierdas, si eso es lo ms importante en la izquierda.
Vovlera a existir un día donde un maestro, un obrero, un agricultor pueda representar a la izquierda en vez de Amanda Hudson?
Volvermos a ver más importante el salario o una vivienda digna a que un pavo sea árabe o musulman en el ayuntamiento de New York?
Quizás le han votado por sus tres grandes promesas electorales
- Congelar los alquileres
- Sanidad universal para los menores de edad
- Mejorar el sistema de autobuses
... mientras sube un 2% los impuestos a las rentas altas.
Piensa lo que quieras.
Pero allí en América es lo que hay.
Hablas con un pavo progre y esta más preocupado por que haya una gorda negra en un anuncio de vaqueros que de tener seguro medico.
Y por eso no le han votado ni Le votarán. Por encima de lo justo esa el dinero, su dinero el de sus impuestos.