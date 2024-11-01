The China Concerts (Full Video) - Jean Michel Jarre

[ENG]Tras dos años de negociaciones, el Gobierno de China acordó por primera vez invitar oficialmente a un músico contemporáneo occidental a ofrecer una serie de conciertos en Pekín y Shanghái. El 12 de octubre [1981], un equipo de sesenta músicos y técnicos partió de París rumbo a Pekín con 15 toneladas de material escénico en la bodega del avión. Una gigantesca instalación escénica, uno de los conciertos más sofisticados jamás vistos, y el logro técnico, diplomático y humano de cinco conciertos triunfales entusiasmaron al público