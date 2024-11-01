edición general
3 meneos
17 clics
Los territorios que se declararon repúblicas libres durante la Segunda Guerra Mundial en Italia

Los territorios que se declararon repúblicas libres durante la Segunda Guerra Mundial en Italia

Antes de la llegada de los Aliados, diversos territorios italianos controlados por los partisanos se declararon repúblicas libres y dieron guerra a fascistas y alemanes.

| etiquetas: italia , territorios , guerra , repúblicas
3 0 0 K 30 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 30 actualidad

menéame