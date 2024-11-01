·
Los territorios que se declararon repúblicas libres durante la Segunda Guerra Mundial en Italia
Antes de la llegada de los Aliados, diversos territorios italianos controlados por los partisanos se declararon repúblicas libres y dieron guerra a fascistas y alemanes.
etiquetas
:
italia
,
territorios
,
guerra
,
repúblicas
