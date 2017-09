Teresa Rodríguez: "Lo que van a hacer en Cataluña, que no lo hagan en mi nombre ni con mi silencio"

"'¿España nos roba?' No, 'los bancos, los defraudadores, los evasores fiscales y las empresas del Ibex nos roban'. Pero justo cuando quiero empatizar me sale la pregunta más sencilla: ¿cómo demonios negarle la palabra al 80% de una comunidad que quiere votar sin llamarse a uno mismo tirano? No soporto la idea de que cuando se piense en España y se me incluya, se piense en una masa informe de gente que imponemos el silencio con 17.000 efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por mucho que se alojen, muy precariamente por cierto."