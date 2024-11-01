Tensión en la comparecencia del director de la OMS al colarse una rata de procedencia desconocida en la rueda de prensa

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha intentado mantener la compostura este martes cuando ha aparecido una rata mojada sobre su atril mientras él felicitaba a Pedro Sánchez y a los españoles por la gestión de la crisis del hantavirus. “Todos los pasajeros han sido localizados y la crisis se puede dar por resuelta sin que haya habido fugas de… de virus o del origen del virus que está en en unos roedores que no son ratas comunes y que no saben nadar y… Bueno, no tiene nada que ver con esta que ha aparecido