Tellado confiesa que «nos entendemos con Junts» y Turull le desprecia: «Con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina»

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este domingo que «con este PP no se puede ir ni a la vuelta de la esquina», después de que su homólogo popular, Miguel Tellado, haya afirmado que se «entienden» con los posconvergentes porque son una formación de «centroderecha». «No les perdonaremos nunca lo que están haciendo con el tema del catalán en Europa. No sé qué piensa el señor Tellado de Junts, pero le puedo asegurar lo que piensa Junts del señor Tellado y del PP», ha aseverado el dirigente de Junts.

